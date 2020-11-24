عشرات الصهاينة اقتحموا المسجد الاقصى

اقتحم 86 مستوطنا صهيونيا الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة”.

وذكرت المصادر أن “86 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي”، وتابعت “خلال الاقتحام، حمل مستوطنون خارطة أزالوا منها صورة قبة الصخرة المشرفة، ووضعوا مكانها مخططا لهيكلهم المزعوم”.

المصدر: فلسطين اليوم