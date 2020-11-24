الامام الخامنئي: طريق الغاء الحظر تم اختباره والتفاوض بشأنه عدة اعوام لكنه لم يصل الى نتيجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 14:02

الامام الخامنئي: طريق الغاء الحظر تم اختباره والتفاوض بشأنه عدة اعوام لكنه لم يصل الى نتيجة

منذ 23 mins 24 November، 2020
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المصدر: الامام الخامنئي

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