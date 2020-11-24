صور جوية تظهر آثار الضربة الصاروخية اليمنية لأرامكو جدة

أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية جانباً من الأضرار التي لحقت بأحد الخزانات في محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية، بعد استهدافها بصاروخ مجنح من نوع “قدس2” فجر اليوم الاثنين.

ونشرت عدة مواقع متخصصة بصور الأقمار الصناعية، صوراً جوية لموقع الاستهداف، تظهر فيه رغوة إخماد الحريق بجانب أحد الخزانات التي تم استهدافها.

وعلقت مواقع أجنبية بأن دلالات الضربة الصاروخية اليمنية تكمن في اختراق الدفاعات الجوية التي تمتلكها السعودية، ووصول الصاروخ إلى هدفه بتلك الدقة.

وكانت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اشتعال حريق كبير من منشأة التوزيع البترولية التابعة لأرامكو شمال مدينة جدة.

في سياق متصل، حثت القنصلية الأمريكية في جدة الأمريكيين على “مراجعة الاحتياطات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية في المستقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أرامكو تمتلك محطتين اثنتين لتوزيع للمنتجات البترولية في مدينة جدة، إحداهما في جنوب جدة داخل مصفاة أرامكو، والأخرى تقع في منطقة بريمان وتسمى محطة ‘توزيع شمال جدة’ وهي التي تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وتعود أهمية محطة توزيع المشتقات النفطية شمال جدة، التي استهدفت بصاروخ “قدس2″، لوجودها في حي بريمان، حيث تقع في شمال الحي قاعدة جوية، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تساهم محطة توزيع شمال جدة بتزويد مطار الملك عبد العزيز الدولي – إضافة الى محطتي توزيع في المدينة المنورة ومحطة توزيع ينبع-، بأكثر من 12 ألف برميل يوميا من وقود الطائرات.

المصدر: المسيرة