ترامب يوجه فريقه ومديرة إدارة الخدمات العامة ببدء إجراءات العملية الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 01:40

ترامب يوجه فريقه ومديرة إدارة الخدمات العامة ببدء إجراءات العملية الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن

منذ 6 mins 24 November، 2020
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