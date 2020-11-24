فاوتشي: الولايات المتحدة قد تسجل أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 01:40

فاوتشي: الولايات المتحدة قد تسجل أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا

منذ 18 mins 24 November، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من أن الوفيات بفيروس كورونا في بلاده، قد تتجاوز الـ300 ألف حالة إذا لم يتغير مسار الوباء.

وقال فاوتشي في بث مباشر عبر صحيفة “واشنطن بوست”: “نحن الآن أمام أكثر من ربع مليون حالة وفاة، ويمكن أن نصل إلى أكثر من 300 ألف بكثير إذا لم نغير الأمور”.

وأضاف: “الوصول إلى هذا الرقم ليس حتميا إذا التزم الناس بإجراءات الصحة العامة، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي”.

وأضاف: لا أريد أن يكون هذا بيان يوم القيام… من الممكن أن نمنع الوصول إلى هذه الأرقام، فهي ليست حتمية”.

المصدر: وكالات

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