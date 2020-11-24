مجلس ولاية ميشيغن يصدق على نتائج الانتخابات ويعتمد فوز بايدن بعد جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 00:04

مجلس ولاية ميشيغن يصدق على نتائج الانتخابات ويعتمد فوز بايدن بعد جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات

منذ 21 mins 23 November، 2020
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