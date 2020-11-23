روسيا: اعتقال ضابط شرطة بقضية تفجيري مترو موسكو عام 2010

أسندت لجنة التحقيق لرئيس الداخلية بمنطقة كيزليار في جمهورية داغستان الروسية غازي إيزييف، تهم المشاركة في تنظيم إجرامي ولصوصي وإرهابي، في قضية تفجيري مترو موسكو عام 2010.

وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو “إيزيف كان عضوا في تنظيم إمارة القوقاز الإجرامي المحظور في روسيا وفي عامي 2009-2010 وباستغلال منصبه، قدم معلومات لقادة الجماعة الإرهابية حول أنشطة القوات الأمنية والعمليات الخاصة ضد الجماعات المسلحة”.

وأضافت الممثلة “قام شخصيا أكثر من مرة بنقل رؤساء الوحدات الهيكلية للتنظيم الإجرامي عبر داغستان ورافق الانتحارية التي كانت ترتدي حزاما ناسفا إلى محطة الحافلات لتسافر إلى العاصمة وتنفذ هناك هجومها الإرهابي”.

وتابعت للممثلة “ستنظر محكمة باسماني في موسكو في طلب اعتقال إيزييف، حيث تلقت المحكمة التماسا من لجنة التحقيقات لسجن إيسايف، المتهم حسب المواد القانونية آنفة الذكر من القانون الجنائي الروسي”.

ونتيجة للهجومين الإرهابيين في مترو موسكو في آذار/مارس 2010 في محطتي “لوبيانكا وبارك كولتوري”، قتل 39 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح.

المصدر: روسيا اليوم