حركة أمل: للتوجه نحو بناء الدولة المدنية التي تكسر عقد الطائفية والمذهبية

قال المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين إن “عيد الاستقلال هذه السنة يأتي ووطننا يمر بمرحلة صعبة في تاريخه على كل المستويات”، وتابع “رغم فخر اللبنانيين بإنجازاتهم في تحرير الأرض بفضل تكامل أدوار الجيش والشعب والمقاومة، تهتز ثقتهم بدولتهم ومؤسساتهم نتيجة ما يحصل من تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ورأى المكتب أن “هذا الواقع الاستثنائي والصعب يفرض علينا، وصولا إلى الإستقلال الفعلي، التوجه نحو بناء الدولة المدنية، دولة المواطنة الحقيقية التي تكسر عقد الطائفية والمذهبية، وتحمي مواطنيها من الفساد والارتهان وتقوم على احترام القانون والقضاء والمؤسسات وتعزيز منطق المحاسبة والمساءلة، خارج الخطاب الشعبوي وتطبيق القوانين المقررة”.

وأكد المكتب على “وجوب تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأسرع وقت ممكن”، وشدد على “ضرورة الاسراع بإنجاز قانون الدواء المقدم من كتلة التنمية والتحرير لمعالجة كل ما يتصل بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية وتسعيرها، وإلغاء الاحتكار وفتح باب المنافسة الجدية لخفض الاسعار واعتماد بدائل اقل كلفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام