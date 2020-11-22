الامام الخامنئي يعزي بوفاة حجة الاسلام السيد يحيى جعفري

عزى سماحة الامام السيد علي الخامنئي برحيل العالم الجليل “حجة الاسلام الحاج سيد يحيى جعفري”.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب الامام الخامنئي ان رسالة سماحته بالمناسبة جاءت على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اعزي برحيل العالم المتقي والمخلص “حجة الاسلام الحاج السيد يحيى جعفري” (رحمه الله)، اهالي محافظة كرمان جميعا وكافة محبيه واسرته الكريمة.

لقد قضى الفقيد سنوات مديدة من عمره في سبيل خدمة الشعب، بمختلف المسؤوليات التي تولّاها بما في ذلك شؤون رجال الدين، الى جانب الصفو والصدق في الكلام والسلوك؛ كل ذلك شكل ميّزات هذه الشخصية الجليلة والجديرة بالثقة.

انني اسأل الباري تعالى ان يمن عليه بالرحمة والرضوان.

المصدر: وكالة ارنا