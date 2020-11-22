بلدية القصر في الهرمل نظمت لقاء لأهالي البلدة والجوار عن سبل مواجهة السلاح المتفلت وحصر النزاعات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 16:06

بلدية القصر في الهرمل نظمت لقاء لأهالي البلدة والجوار عن سبل مواجهة السلاح المتفلت وحصر النزاعات

منذ 48 mins 22 November، 2020
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