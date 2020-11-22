المتحدث باسم حركة حــمـاس فوزي برهوم: استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حـمـاس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 16:06

المتحدث باسم حركة حــمـاس فوزي برهوم: استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حـمـاس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف

منذ 2 ساعة 22 November، 2020
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