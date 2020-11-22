الرئيس روحاني يهنئ الرئيس عون بعيد الاستقلال: ايران ستبقى الى جانب لبنان وشعبه المقاوم

بعث الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكداً أن “الجمهورية الاسلامية طالما وقفت الى جانب لبنان حكومة و شعبا وستبقى بجانبه”. وقدم الرئیس الایراني في برقیة التهنئة هذه أصدق التهاني وأخلص التبریكات بمناسبة العید الوطنی في لبنان .

وأشار الرئيس روحاني الى أن لبنان خلال العام الحالي “واجه الكثير من المصاعب إلا أن صمود ومقاومة الشعب اللبناني في ظل وجود القادة الأذكياء جعل لبنان فخوراً وأظهر للعالم أن لبنان سيمضي طريقه نحو مزيد من الكرامة و دعم استقلاله وازدهاره في ظل رئاسة حكيمة”. وصرح رئيس الجمهورية الاسلامية أن “ايران كما في السابق ستبقى الى جانب الحكومة و الشعب اللبناني المقاوم وهي على أتم الاستعداد لتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات”.

وفي ختام برقية التهنئة تمنى الرئیس روحاني للرئيس عون موفور الصحة والعافیة وللشعب اللبناني دوام التقدم والازدهار.

المصدر: ارنا