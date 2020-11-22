كيف سيكون طقس لبنان بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة. تنخفض نسبة الرطوبة النسبية على الساحل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوئية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر أحيانا حتى مساء اليوم الأحد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل يذكر على الساحل، وضباب محلي على المرتفعات كما تتساقط امطار متفرقة احيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.تنخفض نسبة الرطوبة النسبية على الساحل. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي:767 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية