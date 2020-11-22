إحصائيات رسمية تظهر عودة 25 ألف نازح من قره باغ إلى مناطقهم خلال 5 أيام (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 11:44

إحصائيات رسمية تظهر عودة 25 ألف نازح من قره باغ إلى مناطقهم خلال 5 أيام (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 22 November، 2020
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