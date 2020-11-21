السودان يقرر عدم حضور جلسة وزارية خاصة بسد النهضة اعتراضا على طريقة التفاوض

أعلن السودان السبت عدم حضوره جلسة وزارة تتعلق بالمفاوضات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي تأكيدا لاعتراضه السابق على طريقة سير المفاوضات بين الدول الثلاث.

وقالت وزير الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس إن “السودان قرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت”.

وأكد الوزير في رسالة بعث بها إلى بيكلي سليشي نظيره الإثيوبي “على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة”، ولفت الى أن “الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية”.

وشدد الوزير على “تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة، إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية”.

المصدر: سبوتنيك