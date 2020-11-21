أردوغان: مستقبلنا في أوروبا وليس بأي مكان آخر وسنعزز علاقاتنا مع واشنطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر.

وقال أردوغان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات بحزب “العدالة والتنمية” السبت “نرى مستقبلنا في أوروبا وليس في مكان آخر ونريد إقامة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا”.

وتابع أردوغان “ننتظر من الاتحاد الأوروبي عدم ممارسة التمييز والالتزام بتعهداته”، واضاف أن “بلاده ترغب أيضا في تعزيز علاقات التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة، بجانب أيضا عدم تجاهل الدول التي لدينا تاريخ عريق معها مثل روسيا والصين”.

المصدر: سبوتنيك