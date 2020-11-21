التحكم المروري: عدد من الاصابات نتيجة اصطدام مركبة بشجرة على طريق عام #الحدث قرب المجلس الدستوري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2020 - 09:46

التحكم المروري: عدد من الاصابات نتيجة اصطدام مركبة بشجرة على طريق عام #الحدث قرب المجلس الدستوري

منذ 12 mins 21 November، 2020
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