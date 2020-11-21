نيفادا تنضم إلى الولايات الأمريكية الرافضة لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2020 - 09:46

نيفادا تنضم إلى الولايات الأمريكية الرافضة لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات

منذ 12 mins 21 November، 2020
أخبار موقع المنار

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