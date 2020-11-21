اساتذة جامعة ايرانية يدخلون قائمة العلماء المتفوقين في العالم

نجح اربعة من اساتذة جامعة كردستان /غرب ايران/ في دخول قائمة العلماء الاكثر تفوقاً في العالم.

وقالت شیوا قاسمي بور النائب عن أهالي مریوان وسروآباد/غرب/ في مجلس الشورى الاسلامي في ايران، في تصريح صحفي ، إن وجود أربعة أساتذة في جامعة كردستان ضمن قائمة الـ 2٪ للعلماء الأكثر تفوقاً في العالم يبعث على الفخر، لذلك تدعو الحاجة إلى تقديم دعم أساسي لهذه النخبة.

ووصفت محافظة كردستان بأنها كانت على الدوام أرض النخب والأصالة والثقافة ، حيث ارتقى مفكروها إلى قمم الشموخ في أوقات مختلفة من التاريخ وباتوا مفخرة ومجدا لأمتهم.

ونوهت قاسمي بور: إنه من دواعي السرور والفخر أن يتواجد أربعة أساتذة متفوقين من جامعة كردستان ، وهم رحمت صادقي ، وعبدالله سليمي ، وحميد رضا ستاره ، وحسن بيوراني ضمن قائمة 2٪ للعلماء الاكثر تفوقاً في العالم.

وأعربت عن أملها بأن تسير السياسات العلمية للبلاد باتجاه يجتذب أنظار النخبة والخبراء وأصحاب المواهب لهذه النجاحات ويضاعف تقديم الدعم لهؤلاء العلماء.

ويشار الى أن العالم والاستاذ الجامعي الايراني رحمت صادقي رئيس جامعة كردستان الايرانية ينحدر من مدينة مريوان.

المصدر: وكالة انباء فارس