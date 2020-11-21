محمد علي الحوثي معلقا على بيان أمين الأمم المتحدة: موقف إيجابي للفت العالم إلى ما يعانيه شعبنا جراء الحصار

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا إياه”موقفا إيجابيا للفت العالم إلى ما يعانيه الشعب اليمني جراء ‎حصار العدوان الأمريكي على اليمن”.

ودعا محمد علي الحوثي الأمين العام لإدانة الحصار وإزالته لمخالفته للمبادئ، ولوجود تصاريح للسفن من الأمم المتحدة.

كما دعا إلى”اجتماع مشترك مع مسؤولي القرار في المنظمات الدولية لدراسة مزاعم كل العوائق والخروج بحلول فعلية”.

واعتبر أن”عدم وفاء دول العدوان وأدواتها بالتزاماتهم سبب في تدهور العملة، وحملهم مع مجلس الأمن المسؤولية”.

المصدر: المسيرة