معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان للمنار: “الجولان سيعود و بومبيو و إدارته راحلون بلا عودة”

قال أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية في تصريح له لقناة المنار تعليقاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المستوطنات الصهيونية في الجولان السوري المحتل: “زيارة بومبيو تظهر مرة جديدة تحدي الإدارة الأمريكية السافر للشرعية الدولية و قراراتها بخصوص الجولان السوري المحتل و خاصة القرار رقم 497 الذي يؤكد على وضع الجولان كأرض سورية محتلة من قبل إسرائيل”.

و أضاف سوسان: ” هذه الزيارة تحدٍّ للإجماع الدولي الذي رفض قرار الإدارة الأمريكية بضم الجولان لإسرائيل، و بالأمس صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قرار حول سيادة السوريين و الفلسطينيين على الموارد الطبيعية في الجولان السوري و الأراضي الفلسطينية و الإدارة الأمريكية لا تعير هذه القرارات أي اهتمام و هذا يثبت مرة أخرى بأن أمريكا لم تتخلى فقط عن مسؤولياتها كقوة عظمى تحفظ الأمن و السلم الدوليين بل باتت تهديداً للسلم و الاستقرار”.

و أكد أيمن سوسان للمنار بأنّ ” زيارة بومبيو لن تغير من حقيقة أن الجولان عربي سوري، و سيبقى كذلك، و القرار الأمريكي بضمه باطل لأنه أعطى من لا يملك بمن لا يستحق، كما أن هذه الخطوة تؤكد مرة جديدة بأنه لا توجد سياسات أمريكية في المنطقة بل سياسة صهيونية تنفذها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بما يخدم مصالح الكيان الغاصب”.

و قال معاون وزير الخارجية السوري في ختام تصريحه للمنار : ” نقول على لسان كل السوريين لبومبيو تيقّن بأنّ الجولان سيعود لا محالة و أنت و إدارتك راحلون بلا عودة”.

المصدر: موقع المنار