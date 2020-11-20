رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عبر تويتر:جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الاصلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 21:24

رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عبر تويتر:جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الاصلاح

منذ 23 mins 20 November، 2020
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