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November 20 2020 - 21:24

كورونا… حصيلة قياسية جديدة في الجزائر

منذ 1 ساعة 20 November، 2020
الجزائر كورونا
الجزائر - عربي وإقليمي

 سجلت الجزائر الجمعة، رقما قياسيا جديدا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، منذ بداية تفشي الفيروس، فيما تواصل حصيلة الوفيات تسجيل أرقام مستقرة. وكشفت وزارة الصحة، مساء الجمعة، عن تسجيل 1103 إصابات جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 72755 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2239 وفاة، بعد تسجيل 15 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 47581 مصاباً المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وكشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بوبكر بن بوزيد أمس، عن تواصل الجزائر مع روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا، بمجرد تسوقيه.

المصدر: سبوتنيك

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