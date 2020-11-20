حسن من طرابلس: المستشفى الميداني ليس بديلا عن المستشفيات الحكومية والخاصة

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وذلك بهدف اختيار الموقع الأنسب للمستشفى الميداني المقدم هبة من دولة قطر.

وقال حسن “قمنا بجولة استطلاعية في معرض الشهيد رشيد كرامي لندرس إمكانية اقامة المستشفى الميداني الذي حصلنا عليه كهبة من دولة قطر الشقيقة مشكورة فهدفنا إنجاح المستشفى الميداني”، وتابع ان “إقامة المستشفى من دون خطة متكاملة للتشغيل والاستفادة منه في حضانة وحصانة وتقدمة الخدمات الطبية لأهلنا ومواطنينا في الشمال هو بمثابة دعسة ناقصة”.

ودعا حسن ان “تتوحد كل الجهود الحكومية الرسمية والسياسة والحزبية والشعبية لإنجاح هذه التجربة، وهي ستكون الأولى والفريدة من نوعها، وفي الحقيقة هي تحد صعب”، وتابع “أننا بدءا من نهار الأحد المقبل أي بعد ثلاثة أيام، أي بعد مرور ثمانية أيام أو تسعة على الاقفال يمكن أن نكون أمام مؤشرات بسيطة لتطور الوباء”، واضاف ان “شاء الله نكون رويدا رويدا مع آخر الاسبوع الثاني على موعد مع تحقيق الهدف المنشود”، واوضح ان “ما يسجل اليوم من أرقام هو لما قبل الاقفال”.

واكد حسن ان “المستشفى الميداني ليس بديلا، لا عن المستشفيات الحكومية ولا عن الخاصة، وإنما هو خيار يجب أن يدرس بتأن ووضعه حيز التنفيذ عند الحاجة”، واعتبر ان “أي خطوة تنفذ إنما تحتاج إلى قرار وإرادة وقدرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام