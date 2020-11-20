الصحة التونسية تعلن تسجيل 1223اصابة جديدة بفيروس كورونا 70 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 10:54

الصحة التونسية تعلن تسجيل 1223اصابة جديدة بفيروس كورونا 70 حالة وفاة

منذ 44 mins 20 November، 2020
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