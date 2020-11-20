أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني

تتجه أسعار الذهب اليوم لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن لضغوط من تجارب واعدة للقاح فيروس وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، وتراجع 1.1 بالمئة في الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1867.90 دولار للأونصة.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 23 بالمئة منذ بداية العام، مستفيدا بشكل أساسي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة جرى الكشف عنها لتخفيف أثر الجائحة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اللقاح الذي تعمل شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أوكسفورد” على إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن، مما يهدئ بعض المخاوف التي أوقدها تصاعد الجائحة.

المصدر: رويترز