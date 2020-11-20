حزب “السعادة” التركي يطالب أردوغان بإجراء إصلاحات في قصره أولا

دعا رئيس حزب “السعادة” المعارض في تركيا تمال كرم الله أوغلو الرئيس رجب أردوغان إلى أن يلتفت إلى القصر الرئاسي وحاشيته قبل إجراء الإصلاحات التي وعد بها.

وقال تعليقا على تعهدات أردوغان بالعمل على إصلاحات قانونية واقتصادية: “إذا أراد أردوغان إجراء تعديلات في الاقتصاد، فعليه أولا البدء بهذه التعديلات من قصره الرئاسي، ومن مؤسسات الدولة والبلديات”.

وأضاف: القصر الرئاسي ينفق يوميا 10 ملايين ليرة، فيما يقود رئيس بلدية مقاطعة تابعة لحزب أردوغان، سيارة قيمتها 4 ملايين ليرة.

وذكّر أردوغان بمقولة الشاعر والمتصوف الفارسي سعدي شيرازي، إنه إذا كان السلطان يأكل تفاحة من حديقة الشعب فإن رجاله سيقتلعون الشجرة بأكملها.

المصدر: وكالات