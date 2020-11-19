الخارجية السورية: زيارة مايك بومبيو إلى المستوطنات في الجولان المحتل خطوة استفزازية وهذه الزيارات الإجرامية هي التي تشجع على استمرار (إسرائيل) في نهجها العدواني الخطير – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 22:24

الخارجية السورية: زيارة مايك بومبيو إلى المستوطنات في الجولان المحتل خطوة استفزازية وهذه الزيارات الإجرامية هي التي تشجع على استمرار (إسرائيل) في نهجها العدواني الخطير

منذ 27 mins 19 November، 2020
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