مراسل المنار: سقوط سبعة قذائف ضوئية في سهل الخيام – كفركلا من عيار 155 ملم أطلقها العدو الاسرائيلي من الزاعورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2020 - 19:20

مراسل المنار: سقوط سبعة قذائف ضوئية في سهل الخيام – كفركلا من عيار 155 ملم أطلقها العدو الاسرائيلي من الزاعورة

منذ 22 mins 19 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة