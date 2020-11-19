السفير الروسي زار وهبه: اذا كانت الظروف مقبولة سيتم ترتيب زيارة لافروف الى لبنان

تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبه من السفير الروسي الكسندر روداكوف رسالة تهنئة في ذكرى استقلال لبنان من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

وردا على سؤال عن موعد الزيارة المرتقبة للوزير لافروف إلى بيروت، قال السفير الروسي “اذا كانت الظروف مقبولة سيتم ترتيب الزيارة بكل سرور”.

من جهة ثانية، عرض الوزير وهبه العلاقات الثنائية مع سفير فنزويلا يوسيس جورجيا غونزاليس الذي تمنى “التوصل قريبا الى اتفاق ينظم المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين”، مقترحا بعض التعديلات على اتفاقية اعفاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة من التأشيرة.

والتقى الوزير وهبه سفيرة اليونان كاترين فاونتيولاكي، وجرى عرض للعلاقات الثنائية ودعم لبنان لبعض المواقف التي درج على اتخاذها.

كما استقبل سفير اليابان تاكاشي اوكوبو الذي شكر لبنان على تأييده المرشح الياباني لمحكمة العدل الدولية وعلى مواقف اخرى في الأمم المتحدة كان لبنان مؤيدا لها، كما جرى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.

وتسلم الوزير وهبه نسخة عن أوراق اعتماد سفير تونس الجديد بوراوي الامام تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام