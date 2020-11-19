الوزير حمد حسن:علينا ان نعمل على تخفيض عدد الوفيات عبر التزامنا بعدم نقل العدوى الى منازلنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 16:18

الوزير حمد حسن:علينا ان نعمل على تخفيض عدد الوفيات عبر التزامنا بعدم نقل العدوى الى منازلنا

منذ 50 mins 19 November، 2020
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