الشيخ قاسم: التطبيع يتلازم اليوم مع اتخاذ ​ايران​ عدواً وهي نصيرة ​المقاومة​ وسبب ‏يقظتها وفعاليتها

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر جامعة المدرسين في قم المقدسة ان “الاسلام اقوى من ظلمة مواقفهم، واشعاعه يزداد يومًا بعد يوم مقابل انحدار اطروحة الضلال والفساد”، مضيفاً “نحن أمام كيان إسرائيلي غاصب، زرعه الغرب في منطقتنا وتحديداً بريطانيا ورعته امريكا من أجل أن يكون ذراع الغرب في كل منطقتنا وحياتنا، ومن أجل أن يتمكن الغرب من فرض شروطه وأفكاره”.
ولفت الشيخ قاسم إلى ان “إسرائيل زرع شيطاني يريد أن يفتك بالأمة ليشتتها وليستغل خيراتها وإمكانياته، وقد ناور الحكام العرب وخصوصاً الخليج بالكلام وتبنوا القضية الفلسطينية بالشروط ليخنقوها، وعملوا على تجفيف مواردها العسكرية والمادية، واستخدموا بعض المساعدات الانسانية غطاء لجريمتهم”. وأضاف “اليوم يتلازم التطبيع مع اتخاذ ايران عدواً وهي نصيرة المقاومة وسبب يقظتها وفعاليتها. إيران هي العائق امام تغريب الأمة وطمس معالم ثقافتها وحضارتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام