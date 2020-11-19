الشيخ قاسم: التطبيع يتلازم اليوم مع اتخاذ ​ايران​ عدواً وهي نصيرة ​المقاومة​ وسبب ‏يقظتها وفعاليتها

أكد نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ في ​مؤتمر​ جامعة ‏المدرسين في قم المقدسة ان “​الاسلام​ اقوى من ظلمة مواقفهم، واشعاعه يزداد يومًا بعد يوم مقابل انحدار ‏اطروحة الضلال والفساد”، مضيفاً “‎نحن أمام كيان ​إسرائيلي غاصب، زرعه الغرب في منطقتنا وتحديداً ‏بريطانيا ورعته امريكا من أجل أن يكون ذراع الغرب في كل منطقتنا ‏وحياتنا، ومن أجل أن يتمكن الغرب من فرض شروطه وأفكاره‎”.

ولفت الشيخ قاسم إلى ان “إسرائيل زرع شيطاني يريد أن يفتك بالأمة ليشتتها وليستغل خيراتها ‏وإمكانياته، وقد ناور الحكام العرب وخصوصاً ​الخليج​ بالكلام وتبنوا ​القضية الفلسطينية​ ‏بالشروط ليخنقوها، وعملوا على تجفيف مواردها العسكرية والمادية، ‏واستخدموا بعض المساعدات الانسانية غطاء لجريمتهم‎”. وأضاف “اليوم يتلازم التطبيع مع اتخاذ ​ايران​ عدواً وهي نصيرة ​المقاومة​ وسبب ‏يقظتها وفعاليتها. ​إيران​ هي العائق امام تغريب الأمة وطمس معالم ثقافتها ‏وحضارتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام