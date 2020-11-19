انضمام بارجة عابرة للمحيطات إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني

أقيمت، اليوم الخميس، وبحضور القائد العام لحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي مراسم اضمام بارجة “الشهيد رودكي” العابرة للمحيطات إلى القوة البحرية للحرس الثوري.

ووفق وكالة “إرنا” قال المركز الاعلامي للحرس الثوري إن بارجة “الشهيد رودكي” العابرة للمحيطات تعتبر من القطع البحرية الثقيلة المتعددة المهام والتي بإمكانها حمل طائرات وأنظمة صاروخية ورادارية وقطع دفاعية.

وتعد بارجة “الشهيد رودكي” سفينة حربية متعددة الأغراض وبعيد المدى تحظى بإمكانية نقل وتفعيل مختلف أنواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية.

وتعد البارجة القتالية الاستخبارية واللوجيستية بمثابة مدينة بحرية متحركة وهي بكل معداتها وإمكانياتها اللازمة جاهزة لتنفيذ المهمات في المحيطات لإيجاد الأمن المستديم لخطوط المواصلات البحرية وتقديم المساعدة والإغاثة لأسطول التجارة والصيد للبلاد والدول الإقليمية.

ومع انضمام هذه السفينة الحربية الثقيلة للقوة البحرية للحرس الثوري فقد بدأت من اليوم مهام الكوادر لهذه القوة للتواجد المقتدر في المياه البعيدة.

المصدر: مواقع