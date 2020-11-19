قرار قضائي بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران عن العمل بجرم هدر المال العام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 10:14

قرار قضائي بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران عن العمل بجرم هدر المال العام

منذ 11 mins 19 November، 2020
المنار
المنار
لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا قضى بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران في مطار بيروت عمر قدوحة عن العمل ومنعه من السفر.

ويأتي هذا القرار على خلفية جرم الإستغلال الوظيفي وهدر المال العام وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية، ما نتج عنه تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته.

يشار الى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد إدعى في تشرين الثاني 2019 على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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