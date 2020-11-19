ترامب: أنا فزت في الانتخابات!

يواصل الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إصراره على فوزه في انتخابات الرئاسة 2020 رغم أن النتائج المرحلية تشير إلى انتصار واضح لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب، في بيان نشرته الأربعاء حملته الانتخابية: “أنا فزت في الانتخابات! الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون الذين يعملون مع شركائهم ووسائل الإعلام الكاذبة يحاولون سرقة الفوز في الانتخابات. لن نسمح لهم بفعل ذلك!”.

واعتبر ترامب أن “بايدن فاز فقط في أعين وسائل الإعلام الكاذبة”، مؤكدا رفضه الاعتراف بهزيمته في السباق الانتخابي، وتابع: “أمامنا سبيل طويل، هذه الانتخابات جرت بمخالفات صارخة”.

وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان “فرز عادل” للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

المصدر: مواقع