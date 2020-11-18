نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 11 حالة ايجابية

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالتالي:

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام