“الجبهة الشعبية”: نقف بجانب سوريا بحقها في التصدي للعدوان الاسرائيلي

قدمت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التعازي إلى الجمهورية العربية السورية جيشا وقيادة وحكومةً وشعبا باستشهاد ثلاثة عسكريين جراء غارات صهيونية استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأكَّدت الجبهة الاربعاء على “وقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وجيشه الباسل وحقه في التصدي للعدوان والدفاع عن أرضه وسيداته”، وشددت على أن “العدوان الصهيوني لم ولن ينجح في سعيه لتحقيق معادلات جديدة تستهدف تحييد دور الجمهورية العربيّة السوريّة المركزي في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية التي تستهدف المنطقة”.

ولفتت الجبهة الى أن “سوريا العروبة ستظّل شوكة في حلق العدو الصهيوني وحلفائِه”، وأعربت عن “ثقتها بقدرة الجمهورية العربيّة السوريّة على تحقيق الانتصار على هذا العدوان الصهيوني الغاشم كما انتصرت سابقًا على المؤامرات الكونية التي استهدفتها وبما يضع حدًا للعدوان واستباحة السيادة السورية”.

المصدر: فلسطين اليوم