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November 18 2020 - 13:42

الخارجية الروسية: انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يكون كاملاً

منذ 1 ساعة 18 November، 2020
افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

أعلن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن “هناك الكثير من الضجيج حول تصريحات الرئيس ترامب بشأن تسريع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وفي الواقع سيكون لهذا تأثير ضئيل على الوضع على الأرض”.

وقال المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون أفغانستان، لوكالة سبوتنيك الخميس “يتم تقديمها بشكل مغرض … على الرغم من ذلك، فإن ترامب سيسحب القوات، لكن ليس كل شيء، كما ذكر سابقًا، فسيتبقى 2.5 ألف. والمهتمون يحتفظون بالأمل في أنه في وقت لاحق، عندما يتولى بايدن منصبه، سيكون قادرًا على إلغاء كل هذا”.

المصدر: سبوتنيك

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