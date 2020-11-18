الرئيس الايراني حسن روحاني: الادارة الاميركية الاجرامية فرضت الحصار والحرب الاقتصادية على #ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 11:58

الرئيس الايراني حسن روحاني: الادارة الاميركية الاجرامية فرضت الحصار والحرب الاقتصادية على #ايران

منذ 6 mins 18 November، 2020
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