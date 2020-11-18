من المنزل… تقديم اختبار جديد لكورونا في إيطاليا

في منطقة فينيتو الإيطالية، تم تقديم اختبار جديد لـ “كوفيد-19″، بشكل ذاتي وفي المنزل، دون تعذيب نفسك برحلات مملة وخطيرة في بعض الأحيان إلى المختبرات المتخصصة.

أظهر حاكم فينيتو، لوكا زايا، بمثال شخصي كيفية استخدام المنتج الجديد، حيث أخرج قطعة قطن من العبوة وأدخلها بالتناوب في كلا فتحتي الأنف.

بعد ذلك، غمس العصا لفترة وجيزة في أنبوب اختبار باستخدام كاشف، ثم أخرجها واستخرج بضع قطرات من السائل من أنبوب اختبار بمادة كيميائية خاصة عبر موزع على طبق خاص.

شريط ملون واحد يعني أن النتيجة سلبية، يشير خطان إلى وجود فيروس كورونا.

استغرقت العملية برمتها ما يزيد قليلاً عن دقيقة واحدة، بحسب تقرير لصحيفة “غازيتا” الروسية.

سيتم التحقق من نتائج هذا الاختبار الذاتي باستخدام تحليل “بي سي آر”، وإذا ثبت أن الاختبار التجريبي فعال، تنوي السلطات الإيطالية شراء دفعة كبيرة وتزويد الصيدليات المحلية بها.

ومن المتوقع أن تكلف هذه الدراسة السريعة للمواطنين 3 يورو.

المصدر: سبوتنيك