مناشير للجيش اللبناني دعت المواطنين للتقيد باجراءات التعبئة العامة

ألقت مروحيات الجيش اللبناني الثلاثاء مناشير تدعو المواطنين للتقيد باجراءات مكافحة وباء كورونا والالتزام بالاقفال العام بسبب الوباء.

وأعلن الجيش اللبناني انه “دعا المواطنين الى التقيد باجراءات التعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي، عبر مناشير القتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية”.

ألقت مروحيات الجيش اللبناني الثلاثاء مناشير تدعو المواطنين للتقيد باجراءات مكافحة وباء كورونا والالتزام بالاقفال والتعبئة العامة بسبب الوباء.

وأعلن الجيش اللبناني انه “دعا المواطنين الى التقيد باجراءات التعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي، عبر مناشير القتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام