الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر ورماية جوية تعليمية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،19،18 و26/ 11/ 2020 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت في صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

واعلنت المديرية في بيان ثان، “انه اعتبارا من 16 /11 /2020 ولغاية 23 /12 /2020 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بتمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا -الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات”.

وفي بيان ثالث، اشارت المديرية الى ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 24،23،15،14،13 و25 /11/ 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة”.

واعلنت في بيان آخر، “انه اعتبارا من 16 /11/ 2020 ولغاية 20/ 11/ 2020 ما بين الساعة 7.00 والساعة 22.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”. واصدرت بياناً خامساً أعلنت في خلاله أن “طائرات تابعة للقوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخي 12 و19 /11/ 2020 اعتبارا من الساعة 7.00 وحتى الانتهاء، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية”.

وفي بيان سادس، أشارت الى أن “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1/ 11/ 2020 ولغاية 30/ 11/ 2020، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية