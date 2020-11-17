الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار

نزلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1886.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1884.50 دولار للأونصة.

وقال هان تان، المحلل لدى “إف إكس تي إم” إن “التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس”.

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر، وبالتالي يدعم الذهب،‭ ‬في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.

وانخفض الذهب 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد أن قالت شركة الأدوية الأمريكية “مودرنا” إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية، بعد “فايزر”، تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

المصدر: رويترز