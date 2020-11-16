المديرية العامة للنفط: التسرب في الانبوب النفطي سببه ضخ كبير من الجانب السوري وليس اعتداء بهدف التخريب او السرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 23:44

المديرية العامة للنفط: التسرب في الانبوب النفطي سببه ضخ كبير من الجانب السوري وليس اعتداء بهدف التخريب او السرقة

منذ 18 mins 16 November، 2020
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لبنان

أوضحت المديرية العامة للنفط ان النتائج التي تم استخلاصها بعد النجاح في اصلاح جميع الاعطال على خط الانبوب النفطي في منطقة العبدة، أن ضخا كبيرا ناتجا عن خطأ تقني من الجانب السوري أدى إلى اختناق الخط والذي تبعه تسرب مباشر، وليس اعتداء بهدف التخريب او السرقة، وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في الاتصالات بين الجانبين، حيث تم احتواء الضخ، مما أدى إلى انجاز قياسي في الصيانة قامت به الفرق المتخصصة من منشآت النفط في طرابلس والزهراني رغم الامكانات المتواضعة.

وشكرت وزير الطاقة والمياه على الزيارة التفقدية وإعطاء توجيهاته لسرعة المبادرة في عودة الوضع الى طبيعته، ونوهت بجهود جهاز الدفاع المدني ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء خير وسلاح البحرية في الجيش اللبناني الذي قام على الفور باحتواء البقعة النفطية وتأمين الطفافات اللازمة، كما أشادت بالتعاون اللافت لأهالي المنطقة وفعالياتها والتنسيق وتوفير كل ما يلزم من إمكانات ودعم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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