وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: 23 اصابة مثبتة ومؤكدة مخبريا

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء “بتسجيل 23 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وبأن جميع الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية”.

واشار البيان الى ان “الإصابات توزعت اليوم على النحو التالي:الحوش 4، العباسية 3، عين بعال 3،صور 3،طيردبا 1، قدموس 1، البرج الشمالي 1، ديرقانون رأس العين 1، قانا 1، المنصوري 1، صريفا 1، جبال البطم 1، برج رحال 1، معروب 1.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2808 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:235 حالة وافدة ( 3 حالات وفاة)، 2573 حالة محلية بينها 480 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و56 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)،(34 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و 983 شفاء زمني.

واكدت”إنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة”.

وختم التقرير:”بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صورالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام