خلية الازمة في حرار: العدد الاجمالي للمصابين 18 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 22:04

خلية الازمة في حرار: العدد الاجمالي للمصابين 18 حالة

منذ 1 ساعة 16 November، 2020
كورونا
لبنان

أفاد التقرير اليومي لخلية الأزمة في بلدة حرار في بيان، أنه “بعد التأكد من ان حالة الوفاة الأخيرة في البلدة كانت بسبب فيروس كورونا، فقد أصبح عدد الإصابات المسجلة منذ 17 آذار 18 حالة: 14 تم شفاؤها، 3 يتلقون العلاج المناسب، وهناك 30 حالة من المخالطين ضمن الحجر المنزلي وحالة وفاة”.

وأملت خلية الازمة من “المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض، الإلتزام بتدابير السلامة العامة والإتصال على الرقم 70745748″، مذكرة الأهالي بضرورة “التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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