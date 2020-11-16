مصادر المنار: لا حكومة في الأفق ولا من يحكمون الا إن غيّروا في طريقتهم ولا يبدو أنّهم سيغيّرون – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 20:24

مصادر المنار: لا حكومة في الأفق ولا من يحكمون الا إن غيّروا في طريقتهم ولا يبدو أنّهم سيغيّرون

منذ 10 mins 16 November، 2020
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