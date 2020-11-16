مصادر المنار: لم يتوان الموفد الفرنسي في بعض لقاءاته عن تزكية أسماء لبعض الحقائب الأساسية… أسماء كما يريدها الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 20:24

مصادر المنار: لم يتوان الموفد الفرنسي في بعض لقاءاته عن تزكية أسماء لبعض الحقائب الأساسية… أسماء كما يريدها الحريري

منذ 11 mins 16 November، 2020
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