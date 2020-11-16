المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: الحدود الجغرافية لإيران لم تتغير والخرائط المنشورة على وسائل الإعلام بأنّ أرمينيا لم يعد لديها حدود مع إيران لا صحة لها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 11:00

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: الحدود الجغرافية لإيران لم تتغير والخرائط المنشورة على وسائل الإعلام بأنّ أرمينيا لم يعد لديها حدود مع إيران لا صحة لها

منذ 28 mins 16 November، 2020
أخبار موقع المنار

المصدر: ارمينيا

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