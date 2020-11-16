مليون إصابة جديدة بكورونا في أقل من أسبوع في الولايات المتحدة

أحصت الولايات المتحدة الأميركية مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في أقل من أسبوع، وتجاوزت الأحد عتبة الـ11 مليون إصابة بالفيروس، حسب جامعة “جونز هوبكنز”.

وكانت الولايات المتحدة تخطت عتبة العشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 في التاسع من تشرين الثاني، حسب وكالة “فرانس برس”.

ويوم الإثنين الساعة 30،01 ت غ (الأحد مساء بالتوقيت المحلي)، أي بعد ستة أيام فقط، بات العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يبلغ 046،025،11، وفق إحصاءات جونز هوبكنز.

وسجل أيضا ما مجموعه 108،246 وفيات في البلاد جراء الفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية